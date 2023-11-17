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До вашої уваги пряма трансляція матчу відбору Євро-2025 між Україною та Люксембургом, який розпочнеться 17 листопада о 20:00.

Сьогодні, 17 листопада, молодіжна збірна України продовжить свій шлях у відбірковій кампанії Євро-2025 (U-21).

Суперником команди Унаї Мельгоси буде національна команда Люксембургу. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

"Синьо-жовті" розпочали відбір із трьох перемог поспіль, зокрема над чинними чемпіонами — англійцями (3:2).

Після Люксембургу на Україну чекає протистояння проти Азербайджану. Гра відбудеться 21 листопада.

Після трьох турів Україна набрала дев'ять очок і посідає перше місце у групі. Друге та третє місця займають Англія та Сербія, у яких по шість балів. Азербайджан, Люксембург та Північна Ірландія набрали по три очки.