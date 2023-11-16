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Завтра, 17 листопада молодіжна збірна України проведе свій наступний поєдинок у відбірному турнірі Євро-2025 (U-21) — проти команди Люксембургу.

Поточний відбірний цикл чемпіонату Європи молодіжна збірна України, яку очолює іспанець Унаї Мельгоса, розпочала з трьох поспіль перемог, зокрема здолавши в жовтневому домашньому протистоянні чинних чемпіонів Європи — англійців (3:2).

Наступні, номінально домашні матчі української молодіжки, із Люксембургом та Азербайджаном, пройдуть на стадіоні Нуева-Кондоміна в іспанській Мурсії.

Напередодні матчу Унаї Мельгоса поспілкувався з журналістами.

"Більшість гравців у порядку. Хіба що Брагару має певні проблеми з ногою після поєдинку вік-енду. Побачимо, як він почуватиметься протягом наступних днів.

Може скластися враження, що гра з Люксембургом (3:0) була легкою. Але це не так. Маємо зробити висновки з власних помилок та поважати цю команду. Повага означає підготуватися та сфокусуватися на власних якостях і потребах.

Яке враження справила команда Азербайджану? Думаю, азербайджанська збірна показала два обличчя. Інколи вона захищалася дуже низько та грала через довгі передачі. В інших моментах було помітно, що ця команда здатна комбінувати та має кілька молодих талантів із хорошими індивідуальними якостями.

Як і з Люксембургом, з Азербайджаном нам треба піклуватися про власну підготовку. Ми всі маємо розуміти, що наш виступ залежить від нас самих. Мусимо виконувати всю роботу, як на полі, так і за його межами", — цитує наставника пресслужба УАФ.

Гра зі збірною Люксембургу U-21 відбудеться 17 листопада, а зустріч із командою Азербайджану U-21 — 21 листопада. Початок обох поєдинків — о 20:00 за київським часом.