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Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору на чемпіонат Європи, що відбувся 17 листопада 2023 року, 20:00.

Молодіжна збірна України у матчі відбіркового циклу Євро-2025 впевнено обіграла Люксембург (4:0).

Перемогу команді Унаї Мельгоси принесли забиті м'ячі у виконанні Ваната, Батагова, Волошина та Краснопіра.

Також зазначимо, що з 49 хвилини збірна Люксембургу грала в меншості після вилучення Бербері, який отримав другу жовту картку.

Для "синьо-жовтих" це була четверта перемога поспіль у відбірковій кампанії Євро-2025.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Україна — Люксембург у відборі на Євро-2025:

Україна U-21 — Люксембург U-21 4:0

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопір, 74.

Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов (Дідик, 81), Смоляков — Ярмолюк, Бражко (Очеретько, 69), Рубчинський (Кучерявий, 82) — В'юнник (Квасниця, 63), Ванат (Краснопір, 69), Волошин.

Попередження: Смоляков — Бербері, Тюрпінг.

Вилучення: Бербері, 49 (друга жовта).