У рамках четвертого туру групового етапу відбору до Євро-2025 у Словаччині збірна України U-21 номінально приймала однолітків з Люксембургу на стадіоні Нуева Кондоміна в іспанській Мурсії.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок ще у першому таймі матчу після розкішної передачі Батагова на Ваната. Сам асистент теж відзначився голом, але вже у другій половині поєдинку. Варто зазначити, що на її початку Люксембург залишився у меншості через вдруге отриману Бербері жовту картку.

До розгромного рахунок довів Волошин, а крапку у грі поставив Краснопір, який за 5 хвилин до свого результативного удару вийшов на поле з лави запасних.

🤙 Full time. Great victory against Luxembourg



☄️ 4 goals

⛔️ 0 conceded

12/12 points



Well done boys 🔥 pic.twitter.com/ejtd3cP6Rr