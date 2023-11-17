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Підопічним Унаї Мельгоси допомогло вилучення одного з опонентів.

У рамках четвертого туру групового етапу відбору до Євро-2025 у Словаччині збірна України U-21 номінально приймала однолітків з Люксембургу на стадіоні Нуева Кондоміна в іспанській Мурсії.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок ще у першому таймі матчу після розкішної передачі Батагова на Ваната. Сам асистент теж відзначився голом, але вже у другій половині поєдинку. Варто зазначити, що на її початку Люксембург залишився у меншості через вдруге отриману Бербері жовту картку.

До розгромного рахунок довів Волошин, а крапку у грі поставив Краснопір, який за 5 хвилин до свого результативного удару вийшов на поле з лави запасних.

🤙 Full time. Great victory against Luxembourg



☄️ 4 goals

⛔️ 0 conceded

12/12 points



Well done boys 🔥 pic.twitter.com/ejtd3cP6Rr — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 17, 2023

Україна U-21 — Люксембург U-21 4:0

Голи: Ванат, 35, Батагов, 64, Волошин, 66, Краснопір, 74

Попередження: Смоляков, 70 — Бербері, 26, Тюрпінг, 52

Вилучення: Бербері, 49

Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов (Дідик, 81), Смоляков — Ярмолюк, Бражко (Очеретько, 69), Рубчинський (Кучерявий, 82) — В'юнник (Квасниця, 63), Ванат (Краснопір, 69), Волошин

Турнірна таблиця групи наразі виглядає наступним чином: