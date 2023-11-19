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Футболіст має змогу переїхати на Близький Схід.

Ексгравець Манчестер Юнайтед і мадридського Атлетіко Давід де Хеа отримав пропозицію від Ан-Насра, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, керівництво клубу запропонувало голкіперу контракт у 500 тисяч євро на тиждень, проте ні він, ні його дружина не бажають переїжджати до Саудівської Аравії. Іспанець схиляється до переходу в Інтер Маямі.

Нагадаємо, Де Хеа залишив "манкуніанців" після 12 років плідної роботи у клубі, за який він виграв Прем'єр-лігу, Кубок Англії, два Кубки Ліги та Лігу Європи. Він двічі становився найкращим воротарем Прем'єр-ліги, у тому числі минулого сезону, п'ять разів був обраний до команди року за версією PFA та претендував на нагороду "Гравець року сера Мета Басбі" за версією Манчестер Юнайтед, за яку проголосували вболівальники, рекордні три сезони поспіль.

Загалом, Давід Де Хеа відіграв за МЮ 545 матчів, пропустивши 590 голів та назбиравши 190 "clean sheets".