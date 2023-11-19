Результати матчів 17-го туру Першої ліги.
Інгулець на виїзді мінімально перемагає Вікторію, фото - Інгулець
19 листопада 2023, 17:07
Закінчились матчі 17-го туру серед команд Першої ліги в групі Б. Всі поєдинки передостаннього туру першого кола відбулись о 12:00.
МФК Металург та ФСК Маріуполь розійшлись миром. На "Центральному стадіоні" в Умані арбітр матчу зафіксував суху нічию.
Перед останнім туром Металург посідає шосту сходинку, яка не дає права зіграти у матчах за підвищення в класі. Відставання від Полтави складає три пункти. В останньому турі першого кола металурги зіграють з Діназом.
Маріуполь на четвертій сходинці. В останньому турі вони зустрінуться з Кременем.
Металург — Маріуполь 0:0
Тим часом Кремінь втратив шанси на боротьбу за підвищення в класі. В сьогоднішньому матчі кременчуківці вдома поступились Лівому берегу, який гарантував собі шанс поборотись за вихід в УПЛ.
В останньому турі Кремінь зіграє з Маріуполем, а Лівий берег — з Вікторією.
Кремінь — Лівий берег 0:1
Гол: Литовченко, 72
Лідер групи Інгулець мінімально здолав Вікторію, яка йде третьою. Вирішальний гол забив Богунов на 43-ій хвилині.
Обидві команди зіграють в матчах за підвищення в класі.
У 18-му турі Інгулець прийматиме Гірник-Спорт, а Вікторія позмагається з Лівим берегом.
Вікторія — Інгулець 0:1
Гол: Богунов, 43.
Гірник-Спорт поступився Чернігову на своєму полі в Горішніх Плавнях. Обидві команди продовжать виступи в боротьбі за право залишитись в Першій лізі.
В цьому році Гірнику-Спорт залишилось зіграти з Інгульцем, а Чернігову — з Полтавою.
Гірник-Спорт — Чернігів-ШВСМ 0:2
Голи: Федосов, 81, 89.
Невмотивований Діназ поступився Полтаві — 1:2. Полтавці перебувають на 5-му місці та в останньому турі зіграють проти Чернігова. Цей матч вирішить, чи зможуть вони потрапити до матчів за підвищення в класі.
Діназ у 18-му турі зіграє з Металургом.
Полтава — Діназ 2:1
Голи: Вівдич, 51, Щербак, 54 — Новиков, 64.