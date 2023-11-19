Україна: Перша ліга

Результати матчів 17-го туру Першої ліги.

Закінчились матчі 17-го туру серед команд Першої ліги в групі Б. Всі поєдинки передостаннього туру першого кола відбулись о 12:00.

МФК Металург та ФСК Маріуполь розійшлись миром. На "Центральному стадіоні" в Умані арбітр матчу зафіксував суху нічию.

Перед останнім туром Металург посідає шосту сходинку, яка не дає права зіграти у матчах за підвищення в класі. Відставання від Полтави складає три пункти. В останньому турі першого кола металурги зіграють з Діназом.

Маріуполь на четвертій сходинці. В останньому турі вони зустрінуться з Кременем.

Металург — Маріуполь 0:0

Тим часом Кремінь втратив шанси на боротьбу за підвищення в класі. В сьогоднішньому матчі кременчуківці вдома поступились Лівому берегу, який гарантував собі шанс поборотись за вихід в УПЛ.

В останньому турі Кремінь зіграє з Маріуполем, а Лівий берег — з Вікторією.

Кремінь — Лівий берег 0:1

Гол: Литовченко, 72

Лідер групи Інгулець мінімально здолав Вікторію, яка йде третьою. Вирішальний гол забив Богунов на 43-ій хвилині.

Обидві команди зіграють в матчах за підвищення в класі.

У 18-му турі Інгулець прийматиме Гірник-Спорт, а Вікторія позмагається з Лівим берегом.

Вікторія — Інгулець 0:1

Гол: Богунов, 43.

Гірник-Спорт поступився Чернігову на своєму полі в Горішніх Плавнях. Обидві команди продовжать виступи в боротьбі за право залишитись в Першій лізі.

В цьому році Гірнику-Спорт залишилось зіграти з Інгульцем, а Чернігову — з Полтавою.

Гірник-Спорт — Чернігів-ШВСМ 0:2

Голи: Федосов, 81, 89.

Невмотивований Діназ поступився Полтаві — 1:2. Полтавці перебувають на 5-му місці та в останньому турі зіграють проти Чернігова. Цей матч вирішить, чи зможуть вони потрапити до матчів за підвищення в класі.

Діназ у 18-му турі зіграє з Металургом.

Полтава — Діназ 2:1

Голи: Вівдич, 51, Щербак, 54 — Новиков, 64.