Іспанія

Гравець може переїхати до іспанського чемпіонату.

Атлетіко Мадрид може придбати Душана Влаховича - повідомляє ресурс Mundo Deportivo.

Враховуючи нестабільну форму Мемфіса Депая мадридський колектив шукає центрального форварда, який міг би слугувати альтернативою для Альваро Морати.

Наразі Душан не відіграє важливої ролі в Ювентусі, окрім того має велику зарплатню, тому туринський клуб може відпустити його наступного літа.

Парі Сен-Жермен також розглядає різноманітні варіанти підсилення атаки та претендує на Душана Влаховича.

Цього сезону він провів 10 матчів та зробив 4+1.