Гравець може переїхати до іспанського чемпіонату.
Душан Влахович - Getty Images
19 листопада 2023, 16:57
Атлетіко Мадрид може придбати Душана Влаховича - повідомляє ресурс Mundo Deportivo.
Враховуючи нестабільну форму Мемфіса Депая мадридський колектив шукає центрального форварда, який міг би слугувати альтернативою для Альваро Морати.
Наразі Душан не відіграє важливої ролі в Ювентусі, окрім того має велику зарплатню, тому туринський клуб може відпустити його наступного літа.
Парі Сен-Жермен також розглядає різноманітні варіанти підсилення атаки та претендує на Душана Влаховича.
Цього сезону він провів 10 матчів та зробив 4+1.