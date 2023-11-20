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Ще одна жертва листопадової міжнародної павзи.

Через велике навантаження за ходом поточного сезону гравці, що отримали виклики до лав національних збірних під час листопадового міжнародного вікна мають бути обачними, аби уникати важких травм.

І далеко не всім це вдається. Наприклад, Федерація футболу Камеруну опублікувала на своїх офіційних ресурсах повідомлення про пошкодження в голкіпера Манчестер Юнайтед Андре Онана.

Його 27-річний воротар зазнав у матчі першого туру африканської кваліфікації до чемпіонату світу-2026, у якому Камерун упевнено обіграв Маврикій на власному полі (3:0).

Онана замінили на Ондоа на 81 хвилині.

"Федерація футболу Камеруну інформує громадськість про те, що гравець національної збірної Андре Онана отримав травму під час матчу проти Маврикія 17 листопада 2023 року в Дуалі та не входить до складу делегації "Нескорених Левів", яка наразі перебуває в Бенгазі.

Медичне обстеження, проведене лікарями національного відбору виявило ушкодження в ділянці лобку.

Федерація футболу Камеруну бажає одужання нашому футболісту", — заявили місцеві очільники футболу.

Наступний матч Камерун має провести в гостях у Лівії, тоді як на Манчестер Юнайтед очікуватиме гостьова гра проти Евертона.