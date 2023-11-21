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Ексодноклубник Лео висловився про феномен Мессі напередодні матчі між їхніми збірними.

Захисник збірної Бразилії Маркіньйос висловився про Лео Мессі напередодні матчу з Аргентиною в рамкаї відбору на ЧС-2026.

"Ми мали розмову про Мессі. Наш тренерський штаб дуже добре поінформований, вони переглянули багато матчів та відео. Вони знають, що нам потрібно, щоб найкраще оборонятися. Обмін думками завжди важливий.

Мессі – геній, що робить різницю. Попри вік, він завжди гратиме чудово. Як його друг і партнер, я отримував велику насолоду, коли він грав за ПСЖ. Я багато чого побачив і постарався вирости у всіх аспектах завдяки Мессі, але завтра, на жаль, він буде моїм суперником.

Я попереджаю партнерів зі збірної, що ми маємо зробити максимум, щоб завадити йому показати хорошу гру. Потрібна обережність, адже від нього багато залежить. Це чудовий гравець, геній, і йому потрібно приділяти велику увагу", – сказав захисник збірної Бразилії.

Матч Бразилія — Аргентина відбудеться 22 листопада, початок — о 2:30 за Києвом.