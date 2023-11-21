Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Італієць не переграв нашого голкіпера.

Півзахисник збірної Італії Давиде Фраттезі висловився щодо гольової нагоди в матчі відбору Євро-2024 проти України (0:0),

"Спочатку я думав про те, щоб підсікти м’яч над воротарем, але потім згадав, що коли Інтер грав з Бенфікою в Лізі чемпіонів, Трубін завжди в подібних епізодах вилітав у шпагаті.

Тому я вирішив пробити йому між ніг, але, на жаль, не зміг забити", – сказав Фраттезі в коментарі для RAI Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Італія.