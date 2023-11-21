Інше

Українці очолили відбіркову групу, але можуть опуститись на друге місце, якщо Косово обіграє Мальту.

Сьогодні, 21 листопада, юнацька збірна України впевнено обіграла Словаччину у заключному матчі першого етапу кваліфікації Євро-2024 (U-19).

Матч закінчився з рахунком 4:0 на користь команди Олега Кузнецова.

Українці забезпечили собі комфортну перевагу у першому таймі, забивши три м'ячі з 30 по 39 хвилину. Авторами голів стали Іван Єрмачков, Максим Деркач та Тарас Михавко, а також зазначимо, що Богдан Мануйлов віддав два асисти. Ще один гол наприкінці матчу забив Матвій Пономаренко після передачі Деркача.

Наразі Україна очолила відбіркову групу, набравши шість очок. Словаки мають чотири бали, як і збірна Косова, яка проведе свій матч проти Мальти о 15:30 за київським часом.

Таким чином, українці максимум опустяться на друге місце, що означає, що команда Олега Кузнецова пробилася в еліт-раунд кваліфікації Євро-2024.

Словаччина U-19 — Україна U-19 0:4

Голи: Єрмачков, 30, Деркач, 36, Михавко, 39, Пономаренко, 84.