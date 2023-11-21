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Керманич збірної України U-21 — про мінімальну перемогу над Азербайджаном U-21 у відборі на Євро-2025.

У рамках п'ятого туру відбору на молодіжний Євро-2025 збірна України U-21 здобула мінімальну перемогу над Азербайджаном завдяки єдиному голу Володимира Бражка з пенальті, вигравши таким чином свій п'ятий матч із п'яти у групі F.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Це було більше, ніж наша проблема. Так, ми відчували, що маємо достатньо шансів, 2-3 поперечини. Але ми не забивали і починали почуватися не так комфортно. Нам пощастило заробити пенальті на останніх хвилинах тайму.

Другий тайм — це була точно не найкраща наша гра. Іноді такі матчі трапляються, але ми намагаємося уникати такого. Можливо, вийшло так, що суперник розміщувався дуже низько і чекав на нас, а ми з цим змирилися. А вони вирішили зробити інакше. Так що рахунком я задоволений, але грою точно ні.

Заміни у другому таймі? У деякі моменти намагалися дати сигнал гравцям, команді, що хочемо додати енергії цьому матчу, бо справи почали складатися не на нашу користь. Тож ми спробували. Вийшло не зовсім так, як ми хотіли, навіть дозволили супернику створити моменти біля наших воріт. Я не дуже радий цьому, нам потрібно це виправити, бо в іншому матчі ситуація може скластися інакше.

Дуже щасливий як за всю команду, так і за Бражка. [Після матчу] лише привітав гравців і побажав удачі у цей заключний період року у чемпіонатах.

Головне почуття першої частини відбірного циклу — команда виконала відмінну роботу. Так, у нас вийшло не дуже у другому таймі [ігри з Азербайджаном], але нам потрібно оцінювати команду з попереднього матчу, і вже потім робити глобальну оцінку цього другого тайму.

Ми показали, хто ми є, хоча частина футболістів нові для команди і не мають такого суттєвого досвіду виступів у збірній. Це було важко, але й ми не очікували виграти у всіх матчах. Тепер перед нами така ситуація, яку слід вирішити. Для гравців це теж своєрідне навчання. Вони ще молоді, не треба цього забувати, і подібні речі іноді трапляються", — сказав Унаї Мельгоса в коментарі для Суспільне Спорт.