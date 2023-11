У рамках п'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2025 у Словаччині збірна України U-21 номінально приймала однолітків з Азербайджану на стадіоні Нуева Кондоміна в іспанській Мурсії.

"Синьо-жовті" домінували у першому таймі, але зуміли втілити цю перевагу лише в один гол — з пенальті відзначився Бражко. У другій половині зустрічі номінальні гості виглядали вже більш впевнено, але цього їм не вистачило для бажаного результату у вигляді хоча б нічиєї. Таким чином, Україна здобула 5-ту поспіль перемогу на груповій стадії.

☑️ 5/5! The Ukraine U-21 continues winning streak in the qualifying for Euro-2025



Until the spring, the blue-yellow team will remain on the top-1 in the group.



Well done guys 🔝 pic.twitter.com/FfuNRom8st