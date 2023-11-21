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Відбувся останній у цьому році поєдинок за участі "молодіжки".

У рамках п'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2025 у Словаччині збірна України U-21 номінально приймала однолітків з Азербайджану на стадіоні Нуева Кондоміна в іспанській Мурсії.

"Синьо-жовті" домінували у першому таймі, але зуміли втілити цю перевагу лише в один гол — з пенальті відзначився Бражко. У другій половині зустрічі номінальні гості виглядали вже більш впевнено, але цього їм не вистачило для бажаного результату у вигляді хоча б нічиєї. Таким чином, Україна здобула 5-ту поспіль перемогу на груповій стадії.

☑️ 5/5! The Ukraine U-21 continues winning streak in the qualifying for Euro-2025



Until the spring, the blue-yellow team will remain on the top-1 in the group.



Well done guys 🔝 pic.twitter.com/FfuNRom8st — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) November 21, 2023

Україна U-21 — Азербайджан U-21 1:0

Гол: Бражко, 34 (пен.)

Попередження: Рубчинський, 90+3 — Дамадаєв, 87

Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко — Ярмолюк (Рубчинський, 51), Бражко, Очеретько — Квасниця (Скорко, 90+2), Краснопір (В'юнник, 73), Волошин (Кучерявий, 73)

У паралельному поєдинку Сербія впоралася з Люксембургом (2:0), а о 21:45 за київським часом розпочалась зустріч Англії та Північної Ірландії. Турнірне положення у кваліфікаційній групі "синьо-жовтих" наразі наступне: