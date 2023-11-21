Відбувся останній у цьому році поєдинок за участі "молодіжки".
Україна U-21 - Азербайджан U-21, фото УАФ
21 листопада 2023, 22:05
У рамках п'ятого туру групового етапу відбору до Євро-2025 у Словаччині збірна України U-21 номінально приймала однолітків з Азербайджану на стадіоні Нуева Кондоміна в іспанській Мурсії.
"Синьо-жовті" домінували у першому таймі, але зуміли втілити цю перевагу лише в один гол — з пенальті відзначився Бражко. У другій половині зустрічі номінальні гості виглядали вже більш впевнено, але цього їм не вистачило для бажаного результату у вигляді хоча б нічиєї. Таким чином, Україна здобула 5-ту поспіль перемогу на груповій стадії.
Україна U-21 — Азербайджан U-21 1:0
Гол: Бражко, 34 (пен.)
Попередження: Рубчинський, 90+3 — Дамадаєв, 87
Україна U-21: Нещерет — Роман, Салюк, Батагов, Вівчаренко — Ярмолюк (Рубчинський, 51), Бражко, Очеретько — Квасниця (Скорко, 90+2), Краснопір (В'юнник, 73), Волошин (Кучерявий, 73)
У паралельному поєдинку Сербія впоралася з Люксембургом (2:0), а о 21:45 за київським часом розпочалась зустріч Англії та Північної Ірландії. Турнірне положення у кваліфікаційній групі "синьо-жовтих" наразі наступне: