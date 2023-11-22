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Французи вже дійшли до чвертьфіналу турніру.

Збірна Франції може отримати дискваліфікацію на чемпіонаті світу до 17 років, який зараз проходить в Індонезії. Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, що у складі французької команди на турнірі взяв участь нападаючий Монпельє Яніс Іссуфу, який вже був заграний за збірну Нігера у відборі мундіалю.

За регламентом ФІФА, футболістові заборонено виступати за дві збірні в одному турнірі.

Зазначається, що Буркіна-Фасо могла ухвалити рішення подати апеляцію у цій справі, хоча французи не знали про минуле Яніса як гравця збірної Нігеру.

Сьогодні Франція в серії пенальті обіграла Сенегал у матчі 1/8 фіналу ЧС-2023 і пройшла до чвертьфіналу, але що цікавіше — французи не включили в заявку Іссуфу.