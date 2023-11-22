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Тренер наразі перебуває без роботи.

Марек Папшун може очолити національну збірну Чехії - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Колектив залишив попередній наставник Ярослав Шилгави який подав у відставку після переможного матчу з Молдовою.

Ці слова підтверджують ще кілька чеських журналістів, також в економічному контексті. Як виявилося, бюджет чеської федерації на тренера становить близько 20 тисяч євро на місяць. Проте самому Мареку це може бути не надто цікаво, тому що в польській лізі деякі наставники заробляють більше.

Польський тренер, що очолював Ракув, поки що знаходиться без роботи. Їм цікавилося київське Динамо.