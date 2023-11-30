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Гравець може перейти до іншої команди.

Рафінья планує залишити Аль-Арабі - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Півзахисник хотів би перейти до іншого чемпіонату та влітку готовий розглядати нові варіанти.

Декілька бразильських клубів стежать за його ситуацією. Окрім того, представники чемпіонату Саудівської Аравії також не проти були би оформити трансфер.

Цього сезону футболіст, що раніше виступав у Барселоні та інших колективах іспанської Прімери, провів 6 матчів в усіх турнірах та зробив один асист.