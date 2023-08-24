Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів першого матчу раунду плей-оф Ліги Європи, що відбувся 24 серпня 2023 року, 20:00.

Зоря в рамках першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи протистояла на виїзді проти Славії з Праги.

Команда Ненада Лалатовича довго трималась без пропущених м'ячів, але під завісу гри отримала два голи.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Славія — Зоря у першому матчі плей-оф Ліги Європи:

Славія — Зоря 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4



Славія: Коларж — Масопуст, Влчек, Голеш — Доудера, Зафейріс, Шевчик, Провод — Юрасек (ван Бурен, 58), Хитіл, Шранц (Бречка, 58).



Зоря: Турбаєвський — Кирюханцев, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик (Чурко, 77), Дришлюк (Мічін, 46), Мишньов — Антюх (Горбач, 82), Герреро (Бугай, 82), Вантух.



Попередження: Дришлюк, Герреро, Хитіл, Яцик, Турбаєвський