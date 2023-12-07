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cafonline.com
07 грудня 2023, 17:36
Африканська конфедерація футболу оголосила імена гравців, які увійшли до фінальної трійки номінантів на звання найкращого африканського футболіста року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Список виглядає наступним чином:
Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет)
Віктор Осімген (Наполі, Нігерія)
Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)
Також, АКФ назвала фінальну трійку номінантів на звання найкращого африканського воротаря року.
Список виглядає наступним чином:
Андре Онана (Манчестер Юнайтед, Камерун)
Яссін Буну (Аль-Хіляль, Марокко)
Мохамед Ель-Шенаві (Аль-Ахлі Каїр, Єгипет).