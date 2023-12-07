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Прогнозовано.

Африканська конфедерація футболу оголосила імена гравців, які увійшли до фінальної трійки номінантів на звання найкращого африканського футболіста року. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Список виглядає наступним чином:

Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет)

Віктор Осімген (Наполі, Нігерія)

Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко)

Також, АКФ назвала фінальну трійку номінантів на звання найкращого африканського воротаря року.

Список виглядає наступним чином: