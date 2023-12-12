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38-річний футболіст не планує зупинятися.

Кріштіану Роналду висловився про досягнення позначки 50 голів у календарному році.

"Відмінна перемога, і я дуже радий оголосити про свій 50-й гол у 2023 році. Все це завдяки непохитній підтримці моїх партнерів по команді, уболівальників та моєї родини!

Цього року залишається час ще для кількох голів", — написав Роналду в Instagram.

Нагадаємо, що Роналду забив у ворота Аль-Шабаба у матчі 1/4 фіналу Кубка короля Саудівської Аравії (5:2).