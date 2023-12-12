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Команда зуміла зайняти перше місце у своїй групі.

Ванфоре Кофу, який виступає у другому японському дивізіоні, подолав стадію групового етапу Ліги чемпіонів АФК.

Опинитися у турнірі команді допомогла перемога у Кубку Японії у 2022 році, оскільки японські клуби, як і колективи із ще деяких найбільш рейтингових країн Азії, не грають у Кубку АФК, місцевому аналогу Ліги Європи.

У той же час, діючий переможець азійської Ліги чемпіонів вже вилетів з турніру — японська Урава Ред Даймондс набрала 7 очок у своїй групі. Цього не вистачало навіть для виходу до плей-оф через рейтинг найкращих команд, які посіли другі місця.

Жеребкування плей-оф головного клубного турніру Азії має відбутися 28 грудня.