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Українці зіграють проти Греції, Швейцарії та Словаччини.

Збірна України U-17 свої матчі еліт-раунду відбірної кампанії Євро-2024 проведе у Греції. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування команда Володимира Єзерського потрапила до групи зі збірними Греції, Швейцарії та Словаччини.

Календар поєдинків "синьо-жовтих" стане відомим пізніше. Матчі відбудуться у березні 2024 року.

За підсумками групової стадії 15 найкращих команд із восьми груп пройдуть у фінальну частину турніру, яка пройде з 20 травня по 5 червня у Кіпрі.