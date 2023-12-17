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У когось голова для того, щоб думати, а у когось лише для того, щоб їсти.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно висловився з приводу критики, пов'язану із рішенням провести чемпіонат світу 2034 року в Саудівській Аравії. Його слова наводить Relevo

"Місце проведення чемпіонату світу має відповідати всім критеріям, зокрема критерію щодо дотримання прав людини.

ФІФА — це федерація, що складається з 211 членів, всі вони мають однакові права та однакові обов'язки. У тому числі вони мають право висувати свої кандидатури на проведення подібних турнірів. Для мене як президента ФІФА Північна Корея нічим не відрізняється від Південної Кореї. США такі ж, як Китай.

Саудівська Аравія була єдиним претендентом на проведення чемпіонату світу 2034 року. Тут знову простежується подвійна мораль Заходу. Усі країни ввічливі із саудівцями та ведуть із ними бізнес на мільярди доларів. А, наприклад, Міністерство закордонних справ Швейцарії пише на своєму веб-сайті, що Саудівська Аравія є її важливим партнером", — заявив президент ФІФА.