Політична заява від німецької легенди.
Лам, Getty Images
18 листопада 2023, 15:52
Колишній капітан мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Филипп Лам висловився стосовно головного тренера "бундестім" Юліана Нагельсманна та проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії. Його слова наводить RND.
"Нагельсманн на мене справляє дуже позитивне враження. Він випромінює певну енергію та має інший підхід, ніж його попередник. Завжди не було сумнівів у тому, що у нашій збірній є гравці виняткових якостей. Зараз збірна шукає баланс та стабільність.
Я стежив за розвитком подій з великим занепокоєнням (мова про призначення Саудівської Аравії країною-господарем ЧС-34 ред.), тому що це протилежно тому, що було б добре для футболу. Всі – особливо європейські країни – повинні, нарешті, поставити під сумнів поточні процеси та своєчасно вплинути на це рішення.
Я хотів би, щоб такі турніри, як чемпіонат Європи та чемпіонат світу, проводилися тільки в демократичних країнах", — заявив німецький функціонер.
Раніше, рішення про проведення чемпіонату світу у Саудівській Аравії, розкритикував
діючий футболіст мюнхенської Баварії Леон Горецка.