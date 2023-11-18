Німеччина

Політична заява від німецької легенди.

Колишній капітан мюнхенської Баварії та збірної Німеччини Филипп Лам висловився стосовно головного тренера "бундестім" Юліана Нагельсманна та проведення ЧС-2034 у Саудівській Аравії. Його слова наводить RND.

"Нагельсманн на мене справляє дуже позитивне враження. Він випромінює певну енергію та має інший підхід, ніж його попередник. Завжди не було сумнівів у тому, що у нашій збірній є гравці виняткових якостей. Зараз збірна шукає баланс та стабільність.

Я стежив за розвитком подій з великим занепокоєнням (мова про призначення Саудівської Аравії країною-господарем ЧС-34 ред.), тому що це протилежно тому, що було б добре для футболу. Всі – особливо європейські країни – повинні, нарешті, поставити під сумнів поточні процеси та своєчасно вплинути на це рішення.

Я хотів би, щоб такі турніри, як чемпіонат Європи та чемпіонат світу, проводилися тільки в демократичних країнах", — заявив німецький функціонер.