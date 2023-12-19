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Дивіться відео найкращих моментів матчу Клубного чемпіонату світу ФІФА, що відбувся 19 грудня 2023 року, 20:00.

У рамках півфінальної стадії Клубного чемпіонату світу ФІФА Урава Ред Даймондс номінально приймала Манчестер Сіті.

Японська та англійська команди визначали, хто ж вийде до фіналу турніру. Манкуніанці встигли відкрити рахунок ще у першому таймі завдяки автоголу захисника Урави Хейбротена. У першій половині другого тайму вони довели рахунок до розгромного — протягом семи хвилин відзначилися Ковачич і Сілва.

У підсумку, підопічні Хосепа Гвардіоли очікувано здобули перемогу і тепер боротимуться за трофей лише з бразильським Флуміненсе. Фінальний поєдинок відбудеться 22 грудня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Урава Ред Даймондс — Манчестер Сіті у півфіналі Клубного чемпіонату світу-2023:

Урава Ред Даймондс — Манчестер Сіті 0:3

Голи: Хейбротен, 45+1 (автогол), Ковачич, 52, Б. Сілва, 59

Урава Ред Даймондс: Нісікава — Секіне, Шольц, Хейбротен, Акімото — Іто (Огівара, 57), Івао (Сібато, 77) — Окубо (Шальк, 57), Ясуї, Коїзумі (Накадзіма, 64) — Канте (Лінссен, 64)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Аканджі (Гвардіол, 64), Стоунз (Гомес, 77), Аке — Ковачич, Родрі (Філліпс, 77) — Б. Сілва (Бобб, 64), Нунеш, Гріліш — Фоден (Альварес, 64)

Попередження: Аканджі, Нунеш