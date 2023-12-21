Іспанія

Для 26-річного українця це вже 12 гол цього сезону.

В даний час проходить поєдинок 18 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона в гостях зустрічається з Бетісом.

Рахунок у матчі було відкрито на 39 хвилині, коли український нападник Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі, реалізував пенальті та вивів команду Мічела вперед.

Для 26-річного українця це вже 12 гол у нинішньому сезоні та 11 у складі іспанського клубу за п'яти асистів.

Також зазначимо, що за п'ять хвилин Довбик отримав жовту картку за відмашку від суперника ліктем.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Бетіс — Жирона.