Іспанія

Карло Анчелотті, як і заявляв раніше, прийняв рішення поставити у ворота Кепу Аррісабалагу.

Сьогодні, 21 грудня, відбудеться матч 18 туру іспанської Ла Ліги, у якому мадридський Реал у гостях зіграє проти Алавеса.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті ухвалив рішення довірити місце у воротах Кепі Аррісабалазі замість українця Андрія Луніна, який розпочне матч на лаві запасних.

Цього сезону 24-річний українець провів дев'ять матчів, з яких чотири на нуль при шести пропущених м'ячах.

Матч Алавес — Реал розпочнеться о 22:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими моментами матчу можна буде на Football.ua.