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Наставник бразильського клубу поділився своїми думками перед фіналом Клубного чемпіонату світу.

Головний тренер Флуміненсе Фернандо Дініз прокоментував майбутній фінал Клубного чемпіонату світу проти Манчестер Сіті.

"Нам належить зіграти проти найсильнішої команди світу, але цей факт не повинен заважати нам мріяти про перемогу. Я чекав цього моменту від початку свого перебування у Флуміненсе", — наводить слова Дініза сайт журналіста Альфредо Педулли.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Флуміненсе відбудеться сьогодні, 22 грудня, о 20:00 за київським часом. Слідкувати за ходом поєдинку можна буде на Football.ua.