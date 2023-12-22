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Наставник "містян" поділився своїми думками перед фіналом Клубного чемпіонату світу.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїми очікуваннями від матчу із Флуміненсе у фіналі Клубного чемпіонату світу.

"Точно знаю талант і якість Флуміненсе, а також те, на що вони здатні. Вони обігрували команди з Аргентини, Колумбії та Уругваю. Досвід, який у них є з Марсело, їхнім воротарем. Вони мають п'ять-шість гравців старше 37 років, а отже, вони вміють контролювати емоції. Кано — нападник, який завжди має ціль.

Вони грають у типовому бразильському стилі 1970-х, 80-х та початку 90-х років, наприклад, коли Бразилія виграла чемпіонат світу у 1994 році. Вони багато володіють м'ячем, короткими пасами, грою віч-на-віч, фізично сильні.

Ми повинні бути точними з м'ячем і визнати, що вони грають у такому стилі, з яким ми ніколи не стикалися. Вони не грають позиційно, багато рухаються. М'яч рухається з боку на бік. Ми маємо нав'язати свій ритм, показати хорошу гру і бути стійкими у погані моменти", — наводить слова Гвардіоли прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті — Флуміненсе відбудеться 22 грудня. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.