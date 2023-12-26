Турецький спеціаліст перебрався до Греції.
Фатіх Терім, фото Панатінаїкос
26 грудня 2023, 20:10
Афінський Панатінаїкос оголосив про призначення нового головного тренера, передає офіційний сайт грецького клубу.
Керманичем "зелених" став 70-річний турок Фатіх Терім. Він не мав робочого місця із січня 2022 року, відколи пішов з Галатасарая.
На посаді головного тренера Панатінаїкоса Терім змінив 61-річного серба Івана Йовановича, під керівництвом якого команда здобула Кубок Греції у сезоні-2021/22.
Нагадаємо, саме Панатінаїкос вибив Дніпро-1 з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів на початку цього сезону.