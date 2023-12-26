Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Саудівської Аравії, що відбувся 26 грудня 2023 року, 20:00.
У рамках 17 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у результативному виїзному матчі здолав Аль-Іттіхад з рахунком 5:2.
За господарів дублем відзначився Хамдалла, тоді як Ан-Насру перемогу принесли дубль Мане, гол Таліски та дубль Кріштіану Роналду з пенальті.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аль-Іттіхад — Ан-Наср в 19 турі Про-ліги Саудівської Аравії-2023/24:
Аль-Іттіхад — Ан-Наср 2:5
Голи: Хамдалла, 14, 52 — Роналду, 19 (пен.), 68 (пен.), Таліска, 38, Мане, 76, 82
Попередження: Аль Хамді, Канте, Хамдалла, Фабіньо — Лаймі, Ляпорт, Теллес, Фофана
Видалення: Фабіньо