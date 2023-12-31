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Як справи у Бензема?

Зірковий нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував рівень чемпіонату Саудівської Аравії. Його слова наводить SSC.

"Я щасливий, тому що коли я вирішив перейти сюди, ніхто не вірив тому, що я говорив. Але зараз це не має значення. Найважливіше те, що ліга росте, гравці хочуть перейти сюди, бо бачать, що чемпіонат серйозний.

Весь світ зараз дивиться матчі чемпіонату Саудівської Аравії. Це добре, я радий.

Я хочу продовжувати грати тут. Якщо сильні гравці приїдуть сюди, їх добре приймуть", — сказав 38-річний португалець.