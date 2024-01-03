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До переліку увійшли 23 гравці.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) спільно з Міжнародною федерацією футболу (FIFA) оголосила всіх номінантів на потрапляння до символічної збірної за підсумками 2023 року.

Перелік включає у себе 23-х найкращих футболістів минулого року, з яких згодом і буде обрано символічну збірну.

Кандидатів обирали на основі їхніх виступів у період із 1 серпня 2022 року по 20 серпня 2023-го. Символічну збірну світу-2023 оголосять на церемонії нагородження The Best FIFA Football Awards 2023, яка відбудеться у Лондоні 15 січня.

За посиланням можна переглянути символічну збірну світу, обрану за підсумками 2022 року.