В рамках церемонії нагородження найкращих гравців та тренерів 2022 року за версією FIFA The Best визначилась команда року.

Вже традиційно для подібного складу була обрана "дуже популярна схема" — 3-3-4.

Команда року: Тібо Куртуа — Ашраф Хакімі, Жоау Канселу, Вірджіл Ван Дейк — Кевін Де Брюйне, Лука Модрич, Каземіро — Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Карім Бензема, Ерлінг Голанд

📽️ This is the 2022 FIFA FIFPRO Men's #World11.



⭐️ Where legends are made.@FIFAWorldCup | #TheBest pic.twitter.com/EHfkMIfE8R