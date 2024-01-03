Інше

Ексгравець Дніпра знову представлятиме клуб зі Спліта.

Центральний нападник Нікола Калінич на правах вільного агента приєднався до Хайдука, повідомляє офіційний сайт сплітського клубу.

ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок

Хорват підписав контракт, розрахований до кінця червня 2024 року. Згідно з ним, 35-річний гравець отримуватиме всього 1 євро на місяць.

"Це була найпростіша угода за мої 3 роки у Хайдуку. Нікола повертається з однією метою — допомогти клубу здобути перший за 19 років титул", — заявив спортивний директор Міндаугас Ніколічюс, передає журналіст Фабріціо Романо.

Зазначимо, що зараз Хайдук посідає першу сходинку турнірної таблиці чемпіонату Хорватії, який проходить у чотири кола.

Калінич є вихованцем клубу зі Спліта, до якого він вже повертався у лютому 2022 року. У липні 2023-го він залишив команду і лише зараз знову матиме можливість з'являтися на полі.

За даними transfermarkt, на рахунку нападника 41 гол і 16 асистів у 93 матчах за Хайдук. Раніше він також виступав за Істру, Шибеник, Блекберн, Дніпро, Фіорентину, Мілан, Атлетіко, Рому та Верону.