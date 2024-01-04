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Досвідчений гравець підсилить команду американського чемпіонату.

Орландо Сіті підписав гравця національної збірної Уругваю Ніколаса Лодейро - повідомляє офіційний сайт клубу.

До складу команди він перейшов з іншого представника МЛС Сієтл Саундерс в якості вільного агента. У Європі півзахисник виступав у складі Аякса, а більшу частину кар'єри провів у інших лігах.

У збірній йому також вдалося стати тріумфатором Копа Америка у 2011 році.

Минулого календарного року він провів 40 матчів в усіх можливих турнірах, забив 2 голи та віддав 5 асистів.