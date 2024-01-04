Німеччина

"Фармацевти" не мають ніякого бажання розлучатися зі своїми лідерами посеред сезону, незважаючи на наявність серйозного інтересу інших топклубів.

Правий захисник леверкузенського Баєра Джеремі Фрімпонг не змінить клуб у зимове трансферне вікно, оскільки "фармацевти" встановили заборону на його продаж та будь-якого іншого лідера команди посеред сезону. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 23-річного нідерландця прагнуть підписати найкращі європейські клуби, проте їм доведеться повернутися до його кандидатури лише у червні.

Зазначимо, починаючи з літа в контракті Фрімпонга та Баєра, який спливає влітку 2028 року, стане чинною клаусула у розмірі 40 мільйонів євро.

У поточному сезоні Джеремі провів за команду Хабі Алонсо 22 поєдинки у всіх турнірах, в яких він забив 7 голів та віддав 10 результативних передач. Портал Transfermarkt наразі оцінює нідерландця в 50 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у підписання Фрімпонга зацікавлені щонайменше такі клуби, як мюнхенська Баварія та лондонський Арсенал.