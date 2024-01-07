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Лідером рейтингу став гравець Порту.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES опублікував список із десяти найдорожчих голкіперів світу, яким ще не виповнилося 25 років.

Лідером рейтингу став 24-річний португальський гравець Порту Діогу Кошта, орієнтовна вартість трансферу якого склала понад 73 мільйони євро. На другому місці, з невеликим відставанням, опинився 24-річний італієць Джанлуїджі Доннарумма з ПСЖ (69 млн).

Замкнув трійку лідерів 22-річний українець Анатолій Трубін, який представляє Бенфіку — його у CIES оцінили у 58,3 млн.

На дев'ятому місці розташувався 24-річний українець Андрій Лунін із мадридського Реала. Орієнтовну вартість його переходу оцінили у 25,1 млн.

Нагадаємо, за підсумками 2023 року гравець Арсеналу Олександр Зінченко опинився у топ-10 найкращих лівих захисників за версією CIES.