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Колишній тренер збірної України Олег Блохін отримав щедру пропозицію від Федерації футболу Азербайджану.

Володар Золотого м'яча-1975, екснаставник Динамо та збірної України Олег Блохін міг повернутись у великий футбол.

За інформацією Sportinfo.az, Олег Володимирович отримав пропозицію від Федерації футболу Азербайджану, але відповів відмовою.

Відомий нападник минулого, який близько 10 років тому зробив перерву в тренерській кар'єрі, повідомив керівництву азербайджанської федерації, що більше повертатися у цю сферу не збирається.

Зараз він працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.

Нагадаємо, у листопаді збірну Азербайджану залишив італієць Джанні Де Бьязі.