Колишній тренер збірної України Олег Блохін отримав щедру пропозицію від Федерації футболу Азербайджану.
ОЛЕГ БЛОХІН, GETTY IMAGES
07 січня 2024, 19:35
Володар Золотого м'яча-1975, екснаставник Динамо та збірної України Олег Блохін міг повернутись у великий футбол.
За інформацією Sportinfo.az, Олег Володимирович отримав пропозицію від Федерації футболу Азербайджану, але відповів відмовою.
Відомий нападник минулого, який близько 10 років тому зробив перерву в тренерській кар'єрі, повідомив керівництву азербайджанської федерації, що більше повертатися у цю сферу не збирається.
Зараз він працює співголовою Комітету національних збірних команд УАФ та Ради стратегічного розвитку професіонального футболу УАФ.
Нагадаємо, у листопаді збірну Азербайджану залишив італієць Джанні Де Бьязі.