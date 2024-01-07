Україна

Данило Голуб та футбольний клуб Минай припинили співпрацю за згодою сторін.

Минай на своєму офіційному сайті повідомив про припинення співпраці з півзахисником Данилом Голубом.

Відомо, що шляхи клубу та гравця розійшлись за обопільною згодою сторін.

У складі закарпатської команди відбувся дебют Данила Голуба в УПЛ. 28 серпня 2022 року він вийшов на заміну у матчі проти Олександрії та у компенсований арбітром час забив свій перший та наразі єдиний гол в еліті.

Загалом Голуб провів за Минай 12 матчів – 11 у чемпіонаті країни та один – Кубку.

Раніше повідомлялось, що Минай підписав ексгравця Олександрії та Полісся Прокопчука.