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Другий відомий українець відмовився очолювати азербайджанську збірну.

Колишній нападник Мілана та Челсі Андрій Шевченко відмовився від пропозиції очолити збірну Азербайджану. Про це повідомляє Sportinfo.az.

За інформацією джерела, 47-річного українця на чолі національної команди хотів бачити Ельшад Насіров, який є віце-президентом Федерації футболу Азербайджану.

Також наголошується, що відмова Шевченка пов'язана з тим, що незабаром він стане президентом УАФ і поки не планує повертатися до тренерської роботи.

Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України з 2016 до 2021 року, після чого був наставником Дженоа.

Раніше повідомлялося, що Блохін також відмовився від щедрої пропозиції збірної Азербайджану.