Україна

27 грудня в Будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового XXVI Конгресу УАФ. Комісією підбито підсумки обрання членами УАФ делегатів на конгрес та встановлено кворум конгресу.

Сьогодні відбулось засідання робочої групи з перевірки відповідності кандидатів на посаду президента УАФ, висунутих для обрання на позачерговому XXVI Конгресі УАФ 25 січня 2024 року.

В усіх протоколах на посаду президента УАФ висунуто кандидатуру Андрія Миколайовича Шевченка. Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно зі Статутом Української асоціації футболу отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ.

Таким чином, Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента УАФ на позачерговому XXVI Конгресі Української асоціації футболу.

Вибори відбудуться 25 січня.