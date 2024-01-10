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Українець поки що не змінив клубну прописку.

Український голкіпер Максим Коваль прокоментував інформацію щодо свого трансферу до клубу Другої ліги Греції.

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Гравець зазначив, що зараз веде переговори з грецьким Арісом (Салоніки), який хоче віддати його Каламаті в оренду.

"Я нічого не підписував! Я просто веду переговори з Арісом, і у свою пропозицію вони включили оренду у цей клуб. Але я ще на це не погоджувався. Я не розумію, що вони там опублікували!", — заявив молдовському виданню Media Sport 31-річний вихованець запорізького Металурга.

Нагадаємо, попереднім клубом Коваля був Шериф із Тирасполя. За нього він виступав із серпня 2022 року, встигнувши провести 41 матч у всіх турнірах.