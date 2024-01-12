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Український хавбек оцінив свої виступи у першій половині сезону за кордоном.

Півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук прокоментував першу половину сезону, яка стала дебютною для нього у складі бельгійського клубу.

"У зимовій перерві завжди аналізую першу частину сезону. Я приходив в команду, яка минулого сезону була у верхній частині таблиці, а зараз бореться, щоб покинути зону вильоту. Це зовсім різні задачі, але з однаковою метою – перемога в кожному матчі.

Ми закінчили рік вище червоної лінії турнірної таблиці. Це було важливо. Чи вплинула зміна тренера на результати? Мій досвід показує, що так. Попередній тренер вивів команду у вищий дивізіон. Але футбольне життя таке, що гра та обставини диктують ситуацію.

Зараз у тренера є бачення гри команди та що треба змінити. Це перше і важливе. По-друге, він проводить великий аналіз ресурсів, з якими працює. Цими ресурсами є і власне футболісти, і суперники, і тренувальний процес. Це великий та тривалий процес.

Третій аспект – покращення особистої гри футболістів. Це відбувається завжди, адже футбол – це конкуренція. І саме вона дає змогу ставати сильніше. Кожному окремо та команді загалом. На другу частину сезону цілі незмінні. Перемагати. Очки рахуватимемо пізніше", – написав Сидорчук в Instagram.

У нинішньому сезоні Сидорчук провів 21 матч, у яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Після 20 ігор Вестерло набрало 21 очко та посідає 11 місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.