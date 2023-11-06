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Колишній капітан "біло-синіх" поділився своїми думками про відставку Мірчі Луческу.

Півзахисник Вестерло Сергій Сидорчук, який ще минулого сезону був капітаном київського Динамо, прокоментував відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера "біло-синіх".

"Вже кілька днів в ступорі від новини, що Мірча Луческу залишив пост головного тренера Динамо. Я збирався з думками, щоб віддячити Містеру публічно. Не зробити цього не міг, тому що це важлива для мене та для моєї родини людина. Більше, ніж тренер.

Він відкрив мені новий погляд на футбол, навчив бачити деталі, про які я раніше і не думав, змусив задуматись щодо життя після кар’єри. Своїм прикладом показав, як слід любити те, що ти робиш. Не уявляю його не в футболі, тому що це його життя. Хто б ще сидів та передивлявся матчі, шукаючи свої помилки. Так, це людина, яка завжди шукає помилки в собі, а не в інших. Багатьом цього дуже не вистачає.

Нестримний. На прощання з Мірчею Луческу

Ніколи не забуду, як Містер зустрів мою родину в Бухаресті, коли нам потрібен був прихисток після початку повномасштабного вторгнення. Він з дружиною були дуже добрі до нас, ми бачилися майже щодня, спілкувалися — це було дуже важливо та цінно для нас. Кажуть, в темні часи видно світлих людей. Що стосується Мірчі, саме так і було. Коли він був лікарні, звичайно, я теж був поруч.

Я впевнений, що Містер заслуговував завершити кар’єру в українському футболі на більш мажорній ноті, у статусі чемпіона та з кубком в руках. Але це життя, це футбол. Він знає, що робить та в який час. Шкода, що багато хто не розуміє його філософії та підходу. Одразу попрошу утриматись від негативних коментарів, якщо вам хочеться такі написати.

Це пост моєї великої поваги та подяки. Дякую за все", — написав Сидорчук в Instagram.

Раніше Луческу спростував думку про те, що він завершив тренерську кар'єру.