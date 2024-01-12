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Клуб оформив трансфер гравця з італійського чемпіонату.

Урава Ред Даймондс підписала на правах оренди Оле Сольбаккена.

Раніше він виступав на правах оренди у Олімпіакосі, а перед цим його купили у Буде-Глімт.

Наразі конкретних умов цього переходу немає.

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Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах.