Урава Ред Даймондс підписала на правах оренди Оле Сольбаккена. 

Раніше він виступав на правах оренди у Олімпіакосі, а перед цим його купили у Буде-Глімт. 

Наразі конкретних умов цього переходу немає. 

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Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах. 