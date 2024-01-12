Інше 12 січня 2024, 12:57 Урава Ред Даймондс орендувала Сольбаккена в Роми Клуб оформив трансфер гравця з італійського чемпіонату. Оле Сольбаккен - Getty Images 12 січня 2024, 12:57 Урава Ред Даймондс підписала на правах оренди Оле Сольбаккена. Раніше він виступав на правах оренди у Олімпіакосі, а перед цим його купили у Буде-Глімт. Наразі конкретних умов цього переходу немає. ТОП-10 трансферів, які можуть підірвати зимовий трансферний ринок Цього сезону він провів 9 матчів в усіх можливих турнірах. Люди Ола Сольбаккен Команди Рома Урава Ред Даймондс Джерела Фабріціо Романо Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте