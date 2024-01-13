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До кінця сезону-2023/24 голкіпер виступатиме за інший клуб.

Український голкіпер Максим Коваль на правах вільного агента приєднався до грецького Аріса.

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Контракт 31-річного гравця з новим клубом розраховано до кінця червня 2026 року. До кінця поточного сезону Коваль все ж таки представлятиме Каламату, яка виступає у другому грецькому дивізіоні.

Попереднім клубом українця був Шериф із Тирасполя. За нього він виступав із серпня 2022 року, встигнувши провести 41 матч у всіх турнірах.