Інше

Цікаво, а чого тоді така реакція тренерського штабу?

Нещодавно стало відомо про те, що аравійський Аль-Хіляль ухвалив рішення відсторонити свого зіркового французького нападника Каріма Бензема від роботи з основною групою футболістів через його відсутність на командних зборах перед відбуттям колективу Марсело Гальярдо до Дубая.

Певна річ, що така санкція на адресу 36-річного виконавця вдарила по його репутації, тож оточення футболіста вийшло на контакт із пресою та спробувало вгамувати інформаційний шторм.

У якості основної причини відсутності представники Бензема назвали тропічний циклон "Белал", через який було заблоковано весь рух довкола Маврикії, де саме зараз перебуває Карім на відпочинку.

Гравець банально не зміг вибратись із природної пастки, тому залишився перечекати негоду, однак при цьому не виходив на зв’язок із клубом.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли недотримання дисципліни з боку Бензема дає про себе знати.