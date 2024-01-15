Команда-мрія.
The Best, Getty Images
15 січня 2024, 22:16
ФІФА у рамках церемонії вручення премій The Best представила збірну року.
До команди найкращих за версією Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів увійшли наступні гравці:
Воротар: Тібо Куртуа (Реал Мадрид)
Захисники: Кайл Вокер (Манчестер Сіті), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Рубен Діаш (Манчестер Сіті)
Півзахисники: Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд/Реал Мадрид), Кевін де Брюйне (Манчестер Сіті), Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал)
Нападники: Ліонель Мессі (ПСЖ/Інтер Маямі), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті), Кіліан Мбаппе (ПСЖ).
За церемонією FIFA The Best, Ви можете спостерігати у текстовій онлайн-трансляції на нашому сайті
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