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Організація вручить нагороди у кожній з номінацій відповідним гравцям.

Подія під назвою The Best FIFA Football Awards пройде у Лондоні. Початок о 21:30 за київським часом.

У рамках церемонії нагороди будуть вручені у наступних номінаціях:

Футболіст року

Футболістка року

Воротар року

Тренер року

Тренер жіночої команди року

Приз ФІФА за чесну гру

Приз імені Пушкаша за найкращий гол року

Нагорода для вболівальників

Символічна збірна найкращих гравців року.

Зазначимо, що на приз найкращого гравця претендують Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.

Претенденти на звання найкращого голкіпера: Едерсон, Тібо Куртуа та Яссін Буну.

За звання найкращого тренера змагатимуться: Пеп Гвардіола, Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі.

Зазначимо, що пряму трансляцію The Best FIFA Awards-2023 можна дивитися безкоштовно в Україні на телеканалі Суспільне Спорт.