Організація вручить нагороди у кожній з номінацій відповідним гравцям.
The Best FIFA Football Awards, фото: FIFA
15 січня 2024, 21:09
Подія під назвою The Best FIFA Football Awards пройде у Лондоні. Початок о 21:30 за київським часом.
У рамках церемонії нагороди будуть вручені у наступних номінаціях:
- Футболіст року
- Футболістка року
- Воротар року
- Тренер року
- Тренер жіночої команди року
- Приз ФІФА за чесну гру
- Приз імені Пушкаша за найкращий гол року
- Нагорода для вболівальників
- Символічна збірна найкращих гравців року.
Зазначимо, що на приз найкращого гравця претендують Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.
Претенденти на звання найкращого голкіпера: Едерсон, Тібо Куртуа та Яссін Буну.
За звання найкращого тренера змагатимуться: Пеп Гвардіола, Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі.
Зазначимо, що пряму трансляцію The Best FIFA Awards-2023 можна дивитися безкоштовно в Україні на телеканалі Суспільне Спорт.