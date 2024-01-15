Подія під назвою The Best FIFA Football Awards пройде у Лондоні. Початок о 21:30 за київським часом.

У рамках церемонії нагороди будуть вручені у наступних номінаціях:

  • Футболіст року
  • Футболістка року
  • Воротар року
  • Тренер року
  • Тренер жіночої команди року
  • Приз ФІФА за чесну гру
  • Приз імені Пушкаша за найкращий гол року
  • Нагорода для вболівальників
  • Символічна збірна найкращих гравців року.

 

Зазначимо, що на приз найкращого гравця претендують Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Ерлінг Голанд.

Претенденти на звання найкращого голкіпера: Едерсон, Тібо Куртуа та Яссін Буну.

За звання найкращого тренера змагатимуться: Пеп Гвардіола, Лучано Спаллетті та Сімоне Індзагі.

Зазначимо, що пряму трансляцію The Best FIFA Awards-2023 можна дивитися безкоштовно в Україні на телеканалі Суспільне Спорт