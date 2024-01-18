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Гравець та клуб порозумілися?

Нападник Аль-Іттіфак Карім Бензема, який нещодавно самовільно покинув розташування свого клубу та виїхав з Саудівської Аравії, найближчим часом повернеться до місця роботи. Таку заяву зробив адвокат зіркового футболіста Хью Віж'є.

"У нього були злети та падіння, травми. Карім поїхав на кілька днів, його затримав циклон, тепер він повертається до Саудівської Аравії. Ми бачили, як він повстав із попелу. Таке трапляється з усіма спортсменами", — заявив представник Бензема.

Діючий контракт 36-річного гравця з клубом розрахований до 30 червня 2026 року з шаленою зарплатнею 100 млн. євро на рік.

Цього сезону, Карім Бензема зіграв за Аль-Іттіфак 20 матчів, забив 12 голів та віддав 5 результативних передач.